Zillertal fest in Schützenhand

Knapp 11.000 Schützen und viele Marketenderinnen aus 500 Schützenkompanien aus dem historischen Tirol und Bayern kommen von Freitag bis Sonntag in Mayrhofen im Zillertal zusammen. Heuer steht das 25-Jahr-Jubiläum des Alpenregionstreffens am Programm.

Seit 1978 finden sich im Zweijahresrhythmus tausende Schützen und Marketenderinnen zu einem gemeinsamen Treffen ein, um ihre Verbundenheit zu Tracht, Brauchtum und Schützenwesen unter Beweis zu stellen, wie es von Seiten der Tiroler Schützen heißt.

Tausende Hähnchen und Bierkrüge stehen bereit

5.000 halbe Brathähnchen, ebenso viele Schweinsbraten und 15.000 Bierkrüge wurden für das Schützentreffen bestellt. 1.200 Biertischgarnituren und 41 Bier-Zapfsäulen stehen auf dem 50.000 Quadratmeter großen Festgelände und in den Festzelten, die zusammen ein Fußballfeld füllen, bereit. Und 2,7 Kilometer lang soll am Sonntag der Festzug durch Mayrhofen sein, teilten die Schützen in einer Aussendung mit.

Am Freitag und Samstag sollen zahlreiche Musikgruppen im Galazelt auftreten. Am Samstag steht außerdem ein „Großer Österreichischer Zapfenstreich“ des Bundesheeres mit der Militärmusik Tirol am Programm. Neben LH Günther Platter (ÖVP) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) wird auch Bundespräsident Van der Bellen im Zillertal erwartet. Er wird am Sonntag am Landesüblichen Empfang, an der Feldmesse mit Erzbischof Franz Lackner sowie am anschließenden Festumzug teilnehmen.

