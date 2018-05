Railjet für den Tiroler Pendlerverkehr

Das Flagschiff Railjet der ÖBB im Fernverkehr wird in Tirol auch im Regionalverkehr eingesetzt. An Freitagnachmittagen soll eine Railjet-Garnitur von Innsbruck nach Wörgl fahren um einen Fernverkehrsrailjet zu entlasten.

Es werden immer mehr, die per Bahn zwischen Innsbruck und Wörgl und weiter in Richtung Brixental unterwegs sind. Vor allem der Railjet 167, der um 16.17 Uhr in Innsbruck abfährt, ist oftmals überfüllt, weil neben Fernreisenden viele Pendler den Zug nutzen.

ÖBB

Pendler-Railjet fährt vier Minuten früher

Ab diesen Freitag gibt es noch eine Railjet-Garnitur, die vor allem für Pendler gedacht ist: Die ÖBB führen ab 16.13 Uhr einen Railjet mit 400 Sitzplätzen von Innsbruck nach Wörgl, wo er um 16.37 Uhr ankommt. Vor allem auch der Anschluss weiter Richtung Kitzbühel sei dadurch problemlos zu erreichen, heißt es von Seiten der ÖBB. Der Railjet soll zunächst bis zum 6. Juli fahren, ob das Angebot im Herbst erneut eingeführt wird, soll erst entschieden werden.