Südtirols Gastgewerbe: Sichere Arbeit

Das Gastgewerbe in Südtirol bietet einen sicheren Arbeitsplatz, hat aber auch Schattenseiten. Das haben 200 Absolventen der Gastgewerbeschulen in einer Studie der Bozner Handelksammer angegeben.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut der Bozner Handelskammer hat junge Menschen, die vor fünf Jahren eine Hotelfachschule abgeschlossen haben, gefragt ob sie mit ihrer Ausbildung zufrieden sind. Dreiviertel von ihnen haben sich für einen Job in der Tourismusbranche entschieden und würden nochmal den selben Weg einschlagen.

ORF

Nur fünf Prozent der Absolventen haben sich für einen anderen Beruf entschieden. Zwanzig Prozent der 200 Befragten haben die Branche gewechselt oder haben ein weiterführendes Studium gewählt.

Internationale Arbeitsmöglichkeit geschätzt

Die Schulabgänger empfinden die meisten untersuchten Aspekte ihrer Arbeit als überwiegend positiv. Am besten bewertet wurden die internationalen Arbeitsmöglichkeiten aber auch der nahe Arbeitsort in Südtirol. Gelobt wurde auch die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, die Nähe und der Kontakt mit Menschen, sowie die Höhe des Einkommens.

Kritik der Arbeitszeiten

Kritischer wurde dagegen das Image der Branche bei der Südtiroler Bevölkerung bewertet. Nachteilig empfinden die jungen Servierkräfte und Köche auch die langen Arbeitszeiten und der Einsatz an Sonn- und Feiertagen. Der Job im Gastgewerbe macht es für viele der Befragten schwierig, Familie und Beruf zu vereinbaren.

ORF

Fachkräfte aus Sizilien

Trotz der positiven Bewertungen tun sich viele Gastbetriebe schwer, Personal zu finden. Ein Hotelbetrieb im Eisacktal hat im vergangenen Jahr drei Monate gebraucht, einen ausgebildeteten Kellner zu finden. Rund 1.000 Stellen in der Branche waren 2017 unbesetzt. Der Südtiroler Hotelier- und Gastwirt wirbt derzeit in Süditalien um Personal - mit Hotelfachschulen in Sizilien läuft bereits eine Zusammenarbeit. Damit eine Arbeit im Gastgewerbe weiterhin angestrebt wird, müsse die Attraktivität der Branche gesichert und verbessert werden, so das Fazit der Studie.

Südtirols Tourismus boomt

Südtirols Gastgewerbe erwartet heuer wieder steigende Umsätze. Rekordzahlen sind zu erwarten. 2017 hat es ein Wachstum von etwa drei Prozen im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Neun von zehn Unternehmen bewerten die Ertragslage als zufriedenstellend. Auch die Beschäftigung im Gastgewerbe verzeichnete ein Plus von acht Prozent. Fachpersonal wird also weiterhin dringend gebraucht.