Feuerwehrmann bei Großbrand verletzt

In einer großen Lagerhalle in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) ist Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. An der Halle und den dort gelagerten Waren entstand vermutlich Totalschaden, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt.

Der Brand brach gegen 22.00 Uhr in der Lagerhalle in Leutasch aus. In der Halle waren Gartenmöbel, Gabelstapler, Baumaterial und auch zwei Gasflaschen gelagert. Die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Scharnitz, Leutasch und Seefeld mussten die Löscharbeiten mit schwerem Atemgerät durchführen. Die zwei Gasflaschen konnten von der Feuerwehr geborgen und gesichert werden.

zurück von weiter

Großaufgebot der Feuerwehren im Einsatz

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, er wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Hall gebracht. Insgesamt standen mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz.

Enormes Schadensausmaß An der Halle und den darin befindlichen Waren entstand vermutlich Totalschaden, der nur teilweise von der Versicherung gedeckt sein dürfte.

Umliegende Gebäude waren nicht gefährdet. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit unbekannt.