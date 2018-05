Wasserknappheit im Unterland

In Oberlangkampfen und in Niederbreitenbach (Bezirk Kufstein) soll die Bevölkerung derzeit Wasser sparen. Aufgrund der Trockenheit in den letzten Wochen sind die Wasserbehälter praktisch leer.

Drei große Tanks zu jeweils 50.000 Liter speichern normalerweise das Wasser für die Haushalte in Oberlangkampfen und Niederbreitenbach. Momentan sind die Hochbehälter nur mehr zu einem Drittel gefüllt, sagt Andreas Karrer, Obmann der Wassergenossenschaft: „Dadurch haben die Häuser, die nahe an den Hochbehältern sind, Probleme mit dem Wasserdruck in den oberen Stockwerken“.

Aufruf zum Wassersparen

In jenen Stunden, in denen viel Wasser verbraucht wird, geht der Vorrat weiter zurück. Die Wassergenossenschaft appelliert deshalb an die Bewohner, Wasser zur sparen. Und es sollten derzeit keine Autos gewaschen, keine Pools aufgefüllt und auch kein Garten bewässert werden.

Link: