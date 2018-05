Timmelsjoch wieder für Verkehr offen

Bis zu zwölf Meter hohe Schneewände hat das Räumungsteam am Timmelsjoch nach dem strengen Winter entfernen müssen. Am Donnerstag öffnet die Timmelsjoch Hochalpenstraße wieder für den Verkehr und geht in die 50. Saison.

Sieben Wochen brauchten die Arbeiter der Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, um die 35 Kilometer lange Nord-Süd-Verbindung von Hochgurgl nach Moos in Passeier von den Schneemassen zu befreien. „Die ersten Gäste kommen trotzdem noch in den Genuss einer beeindruckenden Hochgebirgslandschaft mit teils bis zu sieben Meter hohen Schneewänden“, verspricht Manfred Tschopfer, Vorstand der Timmelsjoch Hochalpenstraße AG.

Timmelsjoch Hochalpenstraßen AG

50-Jahr-Jubiläum im September

Die Eröffnung der Hochalpenstraße auf österreichischer Seite erfolgte nach vier Jahren Bauzeit bereits am 17. Juli 1959. Die angestrebte Straßenverbindung mit Südtirol ließ aber weitere neun Jahre auf sich warten. Zwar reichte auf der steilen italienischen Seite eine alte Militärstraße bis zwei Kilometer vor die Staatsgrenze. Am 15. September 1968 konnte die Passstraße endlich für den Durchgangsverkehr nach Südtirol freigegeben werden.

Timmelsjoch Hochalpenstraße

Europas höchstes Motorradmuseum

In seine zweite Saison geht heuer der Top Mountain Crosspoint bei der Mautstelle in 2.175 Meter Höhe. Das Multifunktionsgebäude beherbergt auf rund 3.000 Quadratmetern Europas höchstes Motorradmuseum mit mehr als 230 ausgestellten, klassischen Motorrädern. Auch einige Auto-Oldtimer sind zu sehen.

Crosspoint.tirol

Die einfache Fahrt über die Timmelsjochstraße kostet heuer für Pkw-Fahrer 16 Euro. Die Hin- und Rückfahrt kosten 21 Euro, wobei die Rückfahrt innerhalb der ganzen Saison gültig ist und nicht am selben Tag erfolgen muss.

