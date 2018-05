Heli bringt mobile Herzlungenmaschine

Auf dem Gelände des Notarzthubschraubers Christophorus 1 in Innsbruck ist am Mittwoch eine mobile Herzlungenmaschine präsentiert worden. Die Flugrettung soll damit in die Bezirke fliegen und Patienten das Leben retten.

Wird ein Patient in ein Tiroler Bezirkskrankenhaus mit schwerem Herz- oder Lungenversagen eingeliefert, müsste dieser Patient ohne Herzlungenmaschine sterben, da diese aufgrund der personellen und technischen Voraussetzungen bislang nur an der Klinik in Innsbruck verfügbar ist. So lautet die Annahme für das Projekt. Nun soll die Herzlungenmaschine so schnell wie möglich zum Patienten geflogen werden.

tirol kliniken/seiwald

Patienten oft nicht mehr transportfähig

Der leitende Flugrettungsarzt des Christophorus eins, Marc Kaufmann, initiierte das Projekt: „Es kommen immer wieder Anfragen, ob wir Patienten nach Innsbruck übernehmen und da stellt sich das Transportproblem. Es betrifft zum Teil Patienten in sehr kritischem Zustand, dass sie einfach nicht mehr transportfähig sind.“ Das sei der Grund gewesen zu überlegen, wie das Team die Technik vor Ort bringen könne, um den Patienten zu stabilisieren, so Kaufmann.

Genaue Information vorab nötig

Man brauche soweit wie möglich exakte Kriterien und Informationen über den Zustand des Patienten, nötig seien auch Informationen über seine Prognose sowie, ob es noch weitere schwere Erkrankungen gebe, oder ob es nur das eine Problem gebe, so der Leiter der Herzchirurgie an der Innsbrucker Klinik, Michael Grimm.

Vor allem für jüngere Patienten Diese außergewöhnliche Leistung der mobilen Herzlungenmaschine ist vor allem für jüngere Patienten gedacht, so Michael Grimm.

An der Klinik muss dann entschieden werden, ob der Einsatz der mobilen Herzlungenmaschine gerechtfertigt ist oder nicht, denn diese Einsätze inklusive Folgebehandlung können mehrere 100.000 Euro kosten, erklärt Grimm. Auch für Lawinenverschüttete kann die mobile Herzlungenmaschine die letzte Rettung sein. Derzeit schätzen die Ärzte, dass es bis zu 25 Einsätze pro Jahr geben wird.