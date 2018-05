Tödlicher Motorradunfall in Fieberbrunn

Ein 28-jähriger Motorradlenker aus Ungarn ist am Dienstag in Fieberbrunn bei einem Unfall ums Leben kommen. Er kollidierte bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein Vater mit seinen vier Kindern unterwegs war.

Der 28-jährige Motorradlenker war gegen 17.30 Uhr beim Ortsende von Fieberbrunn in Richtung St. Johann unterwegs, als er zuerst einen Lkw und dann einen Pkw überholte. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Das Auto, in dem ein 34-jähriger Vater mit seinen vier Kindern unterwegs war, geriet sofort in Brand.

ZOOM.Tirol

Der Vater konnte sich und seine vier Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren rechtzeitig aus dem Auto retten. Der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Kitzbühel und sein zwölfjähriger Sohn wurden bei dem Unfall verletzt und in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

ZOOM.Tirol

Im Einsatz war unter anderem auch das Kriseninterventionsteam, das die Kinder und weitere Unfallbeteiligte betreute. Der Pkw brannte bei dem Unfall komplett aus. Durch den Brand wurde die Fahrbahn beschädigt, sodass die Straße im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar ist.