Ermittlungen gegen Peter Pilz eingestellt

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Peter Pilz wegen sexueller Belästigung eingestellt. Dies teilte die Anklagebehörde am Dienstag in einer Aussendung mit.

Ermittelt wurden drei „Themenkomplexe“ - darunter die angebliche sexuelle Belästigung am Rande des Forums Alpbach und die Vorfälle zum Nachteil einer Mitarbeiterin des grünen Parlamentsklubs. In dem Fall Alpbach ist der Vorfall verjährt, zudem habe das Opfer der Justiz keine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Bei den anderen Fällen war die Identität der Personen nicht bekannt beziehungsweise keine Ermächtigung zur Strafverfolgung vorhanden.

Pilz will in Parlament zurückkehren

Bereits vor knapp zwei Wochen kündigte Peter Pilz in einem Facebook-Video seine Rückkehr in das Parlament an. In dem Video erklärt er, dass die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen sexueller Belästigung nichts ergeben hätten - mehr dazu in Pilz kündigt Rückkehr in Parlament an.