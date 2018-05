Demo nach Anschlag auf Flüchtlingsheim

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte vor dem Flüchtlingsheim in Eppan einen Sprengkörper gezündet und eine Nazi-Botschaft hinterlassen. Nun regt sich in der Gemeinde Widerstand, Aktivisten planen eine Solidaritäts-Demo.

Mitten in der Nacht explodierte ein Sprengkörper vor dem Eingangstor der ehemaligen Mercanti-Kaserne in Eppan im Überetsch. Der oder die Täter hinterließen dabei ein Nazi-Schreiben. Die Anlage wird als Unterkunft für Asylwerber genutzt und vom Verein Volontarius geführt. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand.

ORF

Bürgermeister Willi Trettl verurteilte den Anschlag ebenso wie Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher rund Soziallandesrätin Martha Stocker. Die Carabinieri ermitteln gegen Unbekannt wegen der Verursachung einer Explosion. Erstattet der Verein Anzeige, könnten Anklagepunkte wie rassistische Propaganda und Diskriminierung dazukommen.

Welle der Solidarität

Im Netz und im Ort hat sich eine Welle der Solidarität gebildet. Mehrere Organisationen und Gruppierungen riefen zu Solidarität mit den Asylwerbern auf. Aktivisten planen einen Protestmarsch und eine Kundgebung am 27. Mai.

ORF

Damit wollen sie den 39 Bewohnern des Flüchtlingsheimes ihre Solidarität bekunden. Seit Eröffnung der Einrichtung haben viele Eppanerinnen und Eppaner bei der Integration der Menschen mitgeholfen, bestätigt der Bürgermeister. 28 der Asylwerber hätten derzeit eine Arbeit, alle weiteren besuchten Sprachkurse. Möglicherweise hätten Menschen von außerhalb den Anschlag verursacht, sagt Trettl.

Anschlag in Vintl vor sechs Jahren

Im Mai 2012 gab es schon einmal einen Anschlag auf ein Südtiroler Flüchtlingsheim. Damals warfen Unbekannte drei Molotow-Cocktails auf ein Haus in Vintl, in dem 20 nordafrikanische Flüchtlinge untergebracht waren, mehr dazu in Südtirol: Brandanschlag auf Flüchtlingsheim.

Daraufhin schlug die Stimmung im Ort um, sagt der heutige Bürgermeister von Vintl, Walter Huber. Die gesamte Bevölkerung habe sich damals hinter die Einrichtung und ihre Menschen gestellt. „So nicht“, habe der Tenor nach dem Attentat im Ort gelautet.