Zahngold-Diebin vor Gericht

Eine 26-jährige Kroatin muss sich am Dienstag wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht verantworten. Die Frau hatte in mehreren Zahnarztpraxen Zahngold im Wert von 10.000 Euro gestohlen.

Die Kroatin ging mit einem dreisten Trick vor. Sie stellte sich zwischen Jänner und März in vier Zahnarztpraxen in Hall und Innsbruck als Zahnarzthelferin vor, die einen Schnuppertag absolvieren wolle. Dabei gab sie einen falschen Namen an - mehr dazu in Zahngold bei Praktikum gestohlen.

Hinweise aus der Bevölkerung führten zur Täterin

Die Zahnärzte gewährten der jungen Frau Zutritt zu den Praxen. Im Laufe der Schnuppertage dürfte sie jeweils eine Dose Zahngold gestohlen haben. Der Gesamtwert betrug laut Polizei ca. 10.000 Euro. Die Zahnärzte bemerkten den Diebstahl oft erst eine Woche später. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Frau nur wenige Wochen später gefasst werden - mehr dazu in Mutmaßliche Zahngolddiebin ausgeforscht.

Die Kroatin ist geständig. Sie habe das Zahngold aus Geldnot gestohlen und in Bosnien verkauft. Die Menge und den Wert bestreitet sie aber, sie habe am Schwarzmarkt weniger als 1.200 Euro dafür erhalten.