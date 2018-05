Blockabfertigung für Lkw bei Kufstein

Seit 5.00 Uhr Früh werden Lkw auf der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord nur noch blockweise nach Tirol hereingelassen. Es ist heuer bereits das zehnte Mal, dass diese Maßnahme umgesetzt wird.

Die Blockabfertigung soll vor allem nach langen Wochenenden wie das Pfingswochenende, an dem in Tirol ein Lkw-Fahrverbot gilt, Staus verhindern. Diese Maßnahme hat die Tiroler Landesregierung letztes Jahr beschlossen und dafür von den Nachbarn wie Deutschland und Italien harsche Kritik einstecken müssen - mehr dazu in - Bayern wehrt sich gegen Blockabfertigung und Italien-Widerstand gegen Lkw-Obergrenzen.

Verkehrskollaps 2017

Maximal 300 Lkw pro Stunde dürfen den Checkpoint bei Kufstein passieren. Einen totalen Verkehrskollaps wie es einen nach dem Pfingswochenende 2017 auf der Inntalautobahn gegeben hat, soll die Blockabfertigung verhindern - mehr dazu in Pfingsten: A13 glich einem Parkplatz.

In den kommenden zwei Wochen wird an weiteren sechs Tagen blockabgefertigt werden. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hält an der Maßnahme trotz Gegenwinds der Transportunternehmer fest. Die Maßnahme diene zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, hieß es in einer Aussung aus dem Landhaus.

