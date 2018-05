25-Jähriger Kletterer stürzt 40m ins Seil

In Scheffau ist am Montagnachmittag am „Kraxngrat“ ein Kletterer aus München schwer verletzt worden. Der Mann war im Vorstieg, als er 40 Meter ins Seil stürzte. Ein Griff war ausgebrochen.

Immer wieder komme es am „Kraxngrat“ vor, so Alpinpolizist Christoph Silberberger, dass Felsen brüchig sind und Klettergriffe ausbrechen. Das wurde dem 25-Jährigen zum Verhängnis. Er stürzte 40 Meter ins Seil.

ZOOM Tirol

Der Mann habe sich vor allem Kopf- und Gesichtsverletzungen zugezogen, hieß es seitens der Polizei. Er musste vom Hubschrauber mit dem Tau aus der Wand geborgen und dann ins Klinikum nach Rosenheim geflogen werden. Sein gleichaltriger Kletterkollege hatte die Rettungskette in Gang gebracht.