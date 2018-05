Maturanten machen häufiger Lehre

Immer häufiger machen Maturanten nach der Matura eine Lehre. 400 solcher besonderer Lehrlinge gibt es bereits in Tirol. An der Berufsschule St. Nikolaus in Innsbruck gibt es deshalb eine eigene Maturaklasse für Labortechniker.

Rund 400 der insgesamt über 10.000 Lehrlinge in Tirol haben vorher die Matura absolviert. Sie sind in über 47 Lehrberufen tätig. Besonders beliebt sind jene der Pharmazeutisch Kaufmännischen Assistenz, Augenoptik und Labortechnik.

ORF

Allgemeinbildung und praktische Ausbildung

Im Chemiebereich gebe es sehr viele Maturanten, sagt Bernhard Anker, Direktor der Berufsschule St. Nikolaus. Man habe eigene Klassen gebildet mit einem speziell für sie zugeschnittenen Stundenplan. Für Roland Teissl, dem Landesschulrat für Berufsschulen, sind steigende Chancen am Arbeitsmarkt ein wichtiger Vorteil. Man habe einerseits eine hochwertige Allgemein- oder Persönlichkeitsbildung über das Gymnasium oder eine maturaführende Schule, kombiniert mit einer hochwertigen praktischen Ausbildung.

ORF

Die Lehrlinge sind in der Wirtschaft stark gefragt, zum Beispiel in der Spedition Gebrüder Weiß. 20 Lehrlinge gibt es hier insgesamt, künftig sollen es bei den Speditionskauffrauen und -männern auch mehr mit Matura sein: Die Lehrlingsverantwortliche Gabriele Chromy sagt, es sei in den Köpfen der Gesellschaft noch nicht ganz drinnen, dass sich beides ganz gut vereinen lasse. Ältere Jugendliche würden Stress und Arbeitsdruck auch besser meistern.

Da Modell soll dazu beitragen, dass die Lehrlingszahlen wieder steigen. In den nächsten Jahren sollen zehn Prozent aller Lehrlinge Maturanten sein.