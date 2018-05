Radfahrer stiehlt im Vorbeifahren Handtaschen

Mehrere Fälle von Handtaschendiebstahl beschäftigen die Innsbrucker Kriminalpolizei. Sie sucht nach einem bisher unbekannter Radfahrer, der im Vorbeifahren die Handtaschen von Frauen an sich nimmt.

In insgesamt vier Fällen ermittelt die Innsbrucker Kripo. Das älteste Opfer des Unbekannten ist eine 87-jährige Frau. Sie war Sonntagmittag von der Innsbrucker Innstraße in Richtung Émile-Béthouart-Steg unterwegs, als der Radfahrer ihr im Vorbeifahren die Handtasche entwendete, die sie am Handgelenk trug. Der Schaden beläuft sich bei ihr auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag.

ORF/Hermann Hammer

Da es von der Frau praktisch keine Gegenwehr gab, ermittelt die Polizei derzeit aber lediglich wegen Diebstahls, und nicht wegen Raubes.

Ein weiterer Fall trug sich am späten Sonntagvormittag in Hötting zu. Eine 56-jährige Frau saß auf einer Parkbank nahe dem Hofgarten, die Handtasche neben sich. Ein unbekannter Radfahrer entwendete diese.

Ebenfalls Opfer eines Diebstahl wurde zu Mittag eine 87-jährige Frau beim Westfriedhof in Wilten. Im Vorbeifahren entwendete der Radfahrer von hinten ihre Handtasche, die die Frau um die Schulter hängen hatte.

Unklar ist, ob ein vierter Handtaschendiebstahl mit der Serie in Verbindung steht. Ebenfalls am Sonntag wurde einer 81-jährigen Innsbruckerin in einer Kirche die Handtasche entwendet.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht und nimmt Hinweise von möglichen Augenzeugen entgegen.