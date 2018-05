18-jähriger bei Sturz von Carport schwer verletzt

Beim Sturz von einem Carport in Kitzbühel hat am Samstag gegen 23.00 Uhr ein 18-Jähriger schwerste Verletzungen erlitten. Der Einheimische war alkoholisiert auf das Dach geklettert.

Dabei rutschte er aus und stürzte drei bis vier Meter in die Tiefe, wo er am Rücken liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert und wegen einer Wirbelsäulenverletzung anschließend in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt.