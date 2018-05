Wohnmobil stürzt im Stubai über Böschung

In Fulpmes ist am Samstagabend ein Wohnmobil abgestürzt. Der Lenker, der stark alkoholisiert war, wurde verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der 41-jährige Deutsche fuhr kurz vor 21.00 Uhr von Neustift talauswärts. In Fulpmes geriet er auf Höhe des Fußballplatzes über den rechten Straßenrand hinaus, das Wohnmobil überschlug sich mehrmals und landete zehn Meter tiefer auf der Böschung.

Zeitungsfoto.at

Zeitungsfoto.at

Der Alkomattest beim Lenker ergab laut Polizei einen Wert von fast 1,5 Promille. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.