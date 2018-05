Firma konstruiert behindertengerechten Traktor

Die Kundler Firma Lindner hat einen Traktor für Behinderte entwickelt. Damit ist es für Menschen im Rollstuhl möglich, auf einen Traktor zu gelangen und mit ihm zu arbeiten. Ein spezieller Lift und viel Technik machen das möglich.

Konrad Großlercher aus Virgen benützt seit einem Motorradunfall vor 13 Jahren einen Rollstuhl. Am Bauernhof seines Vaters konnte er so gut wie keine Arbeit mehr verrichten. Seit ihm ein spezieller Lift mit Fernbedienung in den neuen Traktor hievt, ist das anders, berichtet er. „Im Prinzip kann ich mit dem Traktor alle Arbeiten genauso wie ein Gehender erledigen, angefangen vom im Winter schneeräumen wie im Sommer mähen oder Brennholz auflegen - eigentlich alles.“

ORF

Selbständig ans Lenkrad gelangen

Drei dieser Spezialtraktoren hat die Kundler Firma Lindner bereits gebaut. Der Speziallift wird von einer Südtiroler Firma zugeliefert, erklärt Juniorchef David Lindner: „Der Kunde rutscht vom Rollstuhl auf den Liftsessel, lässt sich auf die Höhe der Kabine heben, schwenkt dann in die Kabine ein und rutscht über den Beifahrersitz auf den Fahrersitz.“

ORF

Eine spezielle Technik macht auch das Lenken und Arbeiten mit dem Traktor möglich. Ob Gas, Bremse oder Hydraulik - alle Bedienelemente sind per Hand steuerbar, so Lindner. „Durch das stufenlose Getriebe braucht man nicht zu schalten, d.h. es geht alles vollautomatisch und je mehr automatisch geht, desto leichter lässt sich das mit Gasbremse und Lenkhilfen versehen, so dass ein Rollstuhlfahrer mit dem Traktor unterwegs sein kann.“

Auch für Nicht-Rollstuhlfahrer

Alle üblichen Bedienelemente bleiben trotz Sonderausfertigung erhalten, so dass die ganze Familie mit dem Traktor fahren und arbeiten kann. Für den Spezialtraktor muss man mit Mehrkosten in der Höhe von rund 20 Prozent rechnen.