Wilde Verfolgungsjagd nach Autodiebstahl

Am Donnerstag ist es kurz nach Mittag zu einer wilden Verfolgungsfahrt zwischen Innsbruck und Aldrans gekommen. Drei Personen waren mit einem hochpreisigen Auto, das als gestohlen gemeldet war, vor der Polizei geflüchtet. Sie wurden festgenommen.

Der Verfolgungsjagd gingen ein Einbruch in ein Autohaus in Mils und der Diebstahl eines BMW X6 voraus. Der Einbruch dürfte in der Nacht auf Donnerstag erfolgt sein, so die Polizei. Dass ein Auto fehlte wurde erst Donnerstagfrüh von den Angestellten des Autohauses bemerkt und gemeldet.

Streife entdeckte gestohlenes Auto in Innsbruck

Um 12.40 Uhr wurde dann in Innsbruck von einer Streife das gesuchte Auto gesehen. Man wollte den Lenker anhalten, doch der missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und gab stattdessen Gas. Er fuhr Richtung Aldrans, die Polizei nahm die Verfolgung auf. Auf der Flucht mit laut Polizei riskanter Geschwindigkeit touchierte der BMW-Fahrer ein anderes Fahrzeug und beschädigte mehrere Straßenbegrenzungen. Erst in Aldrans konnte das Auto endgültig angehalten werden. Die drei Insassen, deren Identität noch nicht bekannt ist, wurden vorläufig festgenommen. Jetzt laufen die Befragungen.