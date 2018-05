DFB will in Südtirol ungestört trainieren

Am 23. Mai kommt die Deutsche Fußball-Nationalelf zum WM-Training nach Eppan bei Bozen, aber Fans werden die Stars kaum zu sehen bekommen. Hotel und Trainingsgelände werden abgeschottet, auch öffentliches Training gibt es keines.

In der Sportzone Rungg im Montiggler Wald nahe Bozen laufen derzeit die letzten Vorbereitungen, damit die Truppe von Jogi Löw auf höchstem Niveau ungestört trainieren kann. Der amtierende Fußballweltmeister will ideale Bedingungen vorfinden, um sich voll auf die Mission Titelverteidigung konzentrieren zu können. Deshalb reist der DFB am Mittwoch mit 20 eigenen Sicherheitsleuten an. Daneben werden Polizei, Carabinieri und Feuerwehr dafür sorgen, dass die 27 Fußballstars samt Tross ganz unter sich bleiben können und nicht abgelenkt werden.

ORF

Kein öffentliches Training

Fans werden die Spieler also kaum zu Gesicht bekommen, zumal es auch auch kein öffentliches Training in Eppan geben soll. Zu einem solchen würden die Organisatoren 10.000 bis 15.000 Fußballfans erwarten, die könne man im Sportzentrum Rungg schlicht nicht unterbringen, weil die Tribüne zu klein sei, erklärt Manfred von Call, der Organisator des DFB-Trainingslagers in Eppan.

ORF

In ihrer Unterkunft werden Spieler, Trainer und Betreuer ohnehin abgeschottet. Das 5-Sterne-Wellnesshotel, in dem der 80-köpfige DFB-Tross logieren wird, ist schon eine Woche vor dessen Anreise für die Presse Sperrzone, keiner darf ein Interview geben, so steht es im Vertrag mit dem DFB.

220 Medienvertreter und 12 TV-Stationen erwartet

220 Medienvertreter werden während des 16-tägigen Trainingslagers erwartet, außerdem zwölf TV-Stationen. Vor allem die bundesdeutschen Medien werden alles mit Argusaugen beobachten, auch die endgültige Nominierung der 23 WM-Teilnehmer am 4. Juni. Zum vierten Mal bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft in Südtirol auf eine Fußball-Weltmeisterschaft vor. Etwas Aberglaube hat wohl dazu geführt, dass sie für die WM in Russland zurückgekehrt sind: Nach einem Trainingslager in Südtirol holte sich Deutschland zweimal den Weltmeistertitel und einmal den dritten WM-Platz.

ORF

Mit dem WM-Titel soll es auch 2018 klappen, dafür versichern sich die Deutschen optimaler Trainingsbedingungen. In den vergangenen Wochen und Monaten waren immer wieder Inspektoren des DFB nach Eppan gekommen, um Hotel, Rasen und Sicherheitslage zu überprüfen und Anweisungen zu geben - mehr dazu in Eppan bereit für DFB-Trainingslager. Inzwischen sind alle Vorgaben erfüllt. Auch der Rasen sei trotz des vielen Regens der vergangenen Tage in Topzustand, versichert Wilfried Albenberger, der Verantwortliche der Sportzone Rungg.

Müller, Kroos und Co. sollen die ganze Aufregung um ihre Person nicht zu spüren bekommen. Abgeschottet von der Außenwelt soll sich der Trupp von Jogi Löw bestmöglich auf die WM vorbereiten. Die Trainingsbedingungen dazu scheinen schon mal zu stimmen.