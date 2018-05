Lettner ist erste Tirolerin bei Crossfit - EM

Die 27-jährige Lisa Lettner gehört zu den besten Crossfittern Europas. Am Wochenende fährt sie zur Europameisterschaft nach Berlin. Bei der neuen Trendsportart geht es darum, seinen Körper in kürzester Zeit hocheffektiv zu stählen.

Eigentlich ist Lisa Lettner ja Zahnärztin im Zahnambulatorium der Tiroler Gebietskrankenkassa. In den Räumlichkeiten des Clubs „Crossfit Innsbruck“ zeigt sie sich jedoch von einer ganz anderen Seite. In atemberaubender Geschwindigkeit erklimmt sie ein von der Decke baumelndes Seil - mit reiner Armkraft. Liegestützen macht sie im Handstand. „Mir gefällt es, an meine Grenzen zu gehen“, meint sie. 2016 wurde die Innviertlerin, die in Tirol lebt, zur fittesten Frau Österreichs gekürt.

ORF

Mix aus vielen Sportarten

Bei der in den letzten Jahren immer populärer werdenden Fitness-Sportart Crossfit werden Elemente des Gewichthebens, des Eigengewichttrainings aber auch des Turnens kombiniert. Auch wenn die meisten mit Lettners Darbietungen nicht mithalten können - beim Crossfit gibt es keine festgeschriebenen Regeln. Der Sport kann somit von fast jedem betrieben werden. Mit Hilfe eines ständig variierenden, funktionalen und hoch intensiven Trainings bleibe Crossfit immer spannend und halte fit, sagen praktizierende Sportbegeisterte. Crossfit wird vor allem von jungen Männern betrieben und dürfte eine Modeerscheinung sein: Aufgrund des intensiven aber nicht zeitintensiven Trainings trifft Crossfit offenbar den Puls der Zeit.

Tirols Crossfit-Aushängeschild Die Trendsportart Crossfit hat es Lisa Lettner angetan. Als erste Tirolerin bisher überhaupt wird sie an Europameisterschaften teilnehmen.

Hartes Training zahlte sich aus

Crossfit ist kein anerkannter Verbandssport, dennoch gibt es in der Sportszene bekannte Großevents. Der nächste Bewerb steht vor der Tür: Vom 18. bis 20. Mai findet in Berlin die „Europe Regional“, die Europameisterschaft im Crossfit statt. Auch Lettner hat es heuer unter die fittesten 30 Europäerinnen geschafft. Sie ist die erste Tirolerin überhaupt, die sich für die Europameisterschaften qualifizieren konnte.

ORF

Zwölf Stunden Training die Woche

Lettner trainiert schon seit sechs Jahren. Heute ist sie eine der besten Crossfitterinnen in Österreich. Dazu trainiert sie sechs Mal pro Woche für jeweils zwei Stunden und gibt auch selbst Unterricht. Schon während des Zahnmedizin-Studiums bot die harte Trainingsroutine die perfekte Ergänzung, so Lettner: „Crossfit ist auch ein super Mentaltraining, man wächst über sich hinaus und stärkt sein Durchhaltevermögen in allen Lebensbereichen.“

Link: