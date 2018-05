Kirchen öffnen Türen für die Lange Nacht

Akathistos-Hymnus oder multireligiöse Feier: Am 25. Mai gibt es in Tirol wieder die Lange Nacht der Kirchen. Die katholische, evangelische und orthodoxe Kirche werden verschiedene Häuser offen halten und Programme anbieten.

In Tirol werden 55 Kirchen, Klöster und andere Institutionen mit 120 Angeboten an der Langen Nacht teilnehmen. Das Motto der heurigen Nacht ist ein Bibelzitat aus dem ersten Buch der Chronik: „Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes“.

Diözese Innsbruck/Rachlé

Bischof Hermann Glettler verwies dabei auf Kirchen als Sehnsuchtsorte und Marktplatz für wichtige Fragen der Menschen. „Kirchen sind Orte, wo die Freude und Dankbarkeit für das Leben ihren Ausdruck findet, aber auch Ängste, Nöte und Verwundungen menschlicher Seele ernst genommen werden“, so Glettler.

Eröffnung in der Innsbrucker Spitalskirche

Die ökumenische Eröffnung der Langen Nacht der Kirchen findet um 18.15 Uhr in der Spitalskirche in der Innsbrucker Maria-Theresienstraße statt. Die Gruppe „Findling“ startet mit einer musikalischen Einstimmung ab 18.00 Uhr vor der Kirche. Von 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr werden dann viele Kirchentüren geöffnet sein.

Die Evangelische Kirche wird in der Auferstehungskirche in Innsbruck mit der multireligiösen Plattform Innsbruck eine liturgisch-musikalische Reise veranstalten, an der Vertreter von neun Religionsgemeinschaften teilnehmen werden, unter anderen Aleviten, Buddhisten, Muslime, Juden oder Mormonen. In der serbisch-orthodoxen Kirche in der Innsbrucker Siebererstraße wird der Akathistos an Maria gesungen, Ikonen werden gezeigt und die Möglichkeit zu Gespräch und Begegnung geboten.

Die Organisationsleiterin der Langen Nacht der Kirchen in der Diözese Innsbruck, Christine Drexler, verwies bei der Präsentation auf Routenempfehlungen mit verschiedenen Themen für die Stadt Innsbruck. So ist eine Route speziell der Jugend gewidmet, eine andere Tour für zu Einrichtungen der Caritas der Diözese Innsbruck.

Ideen für Zukunft der Spitalskirche gesucht

Präsentiert wurde das Programm der Langen Nacht am Dienstag in der Innsbrucker Spitalskirche. In dieser Kirche im Zentrum Innsbrucks gibt es seit dem Vorjahr keine regelmäßigen Gottesdienste mehr. Jetzt werden Ideen gesucht, was mit dieser Kirche weiter geschehen soll. Ideen können in einer „Ideenspendenbox“ im Inneren der Kirche abgegeben werden.

