Neue Ausrüstung für Polizei

Die Polizei bekommt eine neue Ausrüstung. So wird jede Polizistin und jeder Polizist mit einem kugelsicheren Gilet mit Stichschutz ausgerüstet. Auch die Waffen werden erneuert. Schließlich sollen alle Beamte für schnellere Datenabfragen mit Smartphones ausgestattet werden.

Neue ballistische Schutzwesten und ballistische Helme gehören künftig zur Ausstattung der Streifenwagen. „Die sind vom Tragekomfort und Sicherheitsstandard wesentlich besser“, erläutert Landespolizeidirektor Helmut Tomac bei der Präsentation am Montag am Landesschießstand in Arzl in Innbruck. Die neue Ausrüstung diene dem Schutz der Polizistinnen und Polizisten. Erneuert werden auch die Sturmgewehre.

Schnellere Abfragen von Daten

Weiters wird die Telekommunikation verbessert. „Jeder Bedienstete wird derzeit mit einem Smartphone ausgestattet und in jedem Streifenwagen befindet sich ein Tablet. Wir haben hier also die technische Möglichkeit Kennzeichen, Führerscheine etc. direkt einzuscannen und jeder Bedienstete kann vor Ort die Abfrage tätigen. Das heißt, wir werden die Frequenz der Anfragen bei Kontrollen wesentlich erhöhen können“, so Tomac.

Steigende Gewaltbereitschaft

Grund für die Anschaffungen sei die steigende Gewaltbereitschaft. „Die technische Offensive hängt natürlich mit der Veränderung der Sicherheitslage in Europa und auch in Österreich zusammen, die in den letzten Jahren Einzug gehalten hat“, führte Tomac aus.