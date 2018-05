Start für Koalitionsverhandlungen

In Innsbruck starten am Montag die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung. Der neu gewählte Bürgermeister Georg Willi von den Grünen will bereits Ende der Woche eine neue Stadtregierung zu präsentieren.

Die Liste der Gesprächspartner hat Georg Willi bereits fixiert. Er will Verhandlungen mit Für Innsbruck (FI), der SPÖ, der ÖVP und mit dem mit der ÖVP gekoppelten Seniorenbund aufnehmen. Mit den ebenfalls im Stadtsenat vertretenen Freiheitlichen will Willi keine Koalition bilden, das hatte er im Vorfeld bereits angekündigt. Bereits letzte Woche hatte Willi erste Sondierungsgespräche geführt - mehr dazu in Sondierungsgespräche in Innsbruck beendet.

ORF/Hermann Hammer

Koalitionsgespräche ohne FPÖ

FPÖ-Chef Rudi Federspiel hatte sich für die Bildung einer bürgerlichen Koalition ohne die Grünen eingesetzt. Diese Idee dürfte bisher aber nicht viel Anklang gefunden haben. Willi rechnet damit, dass die neue Regierung bereits bis Freitag fixiert sein könnte. Ein ambitioniertes, aber machbares Ziel heißt es von den an den Verhandlungen beteiligten Parteien.

