Blumenhändler will in Tirol ausbauen

Nach dem Konkurs von Holland Blumenmark hat der niederösterreichische Blumenhändler „Blumen B&B“ 84 Filialen in Österreich übernommen. In Tirol sollen an zehn weitern Standorten Filialen eröffnet werden.

Acht Geschäfte mit 32 Mitarbeitern hat der Blumenhändler „Blumen B&B“ aus Guntramsdorf Ende 2014 in Tirol übernommen. Die beiden Filialen in Wattens und Kufstein wurden inzwischen geschlossen. Sie waren laut Firmenchef Robert Bigl nicht rentabel. Grundsätzlich sei die Übernahme der Blumengeschäfte aber eine gute Entscheidung gewesen, besonders in Tirol, erklärte Bigl weiter.

60 neue Arbeitsplätze geplant

Der Familienbetrieb feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum. Seit der Übernahme ist „Blumen B&B“ der größte Schnittblumenhändler Östereichs. Und das Familienunternehmen will weiter wachsen. In Tirol will Bigl in den nächsten Jahren mindestens zehn weitere Standorte eröffnen. Damit sollen auch 60 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Link: