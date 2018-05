Fünf Verletzte bei Bremsversagen

Bei der Fahrt auf einer Almstraße im Bezirk Kufstein hat am Samstag bei einem Kleinbus das Bremssystem versagt. Das Fahrzeug prallte gegen ein anderes Auto und landete dann in einem Feld. Fünf Personen wurden verletzt.

Gegen 15.10 Uhr lenkte die 54-jährige Frau einen Kleinbus von der Schönangeralm in Auffach in Fahrtrichtung Auffach. Im Bus saßen neben der Lenkerin sieben Passagiere. Etwa 300 Meter nach Beginn der Fahrt wollte die Lenkerin in einem leicht abschüssigen Gelände, offensichtlich bremsen, dabei dürfte nach ersten Erhebungen das Bremssystem jedoch versagt haben.

ZOOM.Tirol

Motorblock ausgerissen

Bevor die Frau den Kleinbus in ein Feld lenken konnte, streifte sich einen vor ihr fahrenden Pkw und stieß dann gegen die Böschung eines Bachbettes, dabei wurde der Motorblock ausgerissen.

ZOOM.Tirol

Lenkerin musste in Krankenhaus geflogen worden

Der Bus kam dann wenige Meter später zum Stillstand, die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

ZOOM.Tirol

Vier der Passagiere wurden leicht verletzt und ebenfalls in das Krankenhaus Kufstein verbracht. An dem Kleinbus entstand erheblicher Sachschaden. Der Grund für das Versagen der Bremsen ist noch nicht geklärt.