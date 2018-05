Zwei Verletzte bei Großbrand in Brixen

In der Nacht auf Freitag ist in Brixen in Südtirol eine Wäscherei abgebrannt. Zwei Personen sind leicht verletzt worden. Mehr als 15 Feuerwehren haben den Großbrand bekämpft, bei dem es immer wieder zu Explosionen kam.

Gegen 22 Uhr sind die Feuerwehren von Brixen und Umgebung alarmiert worden. Eine Großwäscherei im Brixner Gewerbegebiet hatte Feuer gefangen. Mit Alarmstufe 3, also Großbrand, wurden 14 freiwillige Feuerwehren in der Umgebung alarmiert. Später kam die Berufsfeuerwehr von Bozen mit einem speziellen Tankwagen hinzu. Augenzeugen berichten von mehrere Explosionen und von starker Hitze. Teilweise seinen auch hohe Flammen über dem Brand aufgestiegen.

Privataufnahmen zeigen den Großbrand in der Wäschere in Brixen am Donnerstagebend. Die aufsteigende Rauchsäule war weit über den Talkessel sichtbar.

Insgesamt legten die Feuerwehren zwölf Leitungen zum Eisack, aus dem das Löschwasser abgepumt wurde. Der Brand konnte gegen Mitternacht unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten gingen aber noch über Stunden weiter. Zur möglichen Brandursache gibt es noch keine Informationen.

Die Wäscherei dürfte nach ersten Angaben bei dem Brand komplett zerstört worden sein. Am frühen Freitagvormittag machte sich auch Brixens Bürgermeister ein Bild vom Ausmaß des Schadens. Der Betrieb beschäftigt bislang rund 70 Arbeitskräfte. Der Wideraufbau könnte bis zu zwei Jahre dauern.