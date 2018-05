Wacker Innsbruck kann Aufstieg fixieren

Der FC Wacker Innsbruck kann am Freitag den Aufstieg in die Bundesliga fixieren. Mit einem Punkt gegen Verfolger Ried ist die Rückkehr in Österreichs Fußball-Oberhaus nach vier Jahren fix. Das Bundesligabudget liegt bei sechs Mio. Euro

Für Wacker-Innsbruck-Trainer Karl Daxbacher wäre es das dritte Mal in seiner Trainerkarriere, dass er einen Club in die Bundesliga führt. Der Niederösterreicher, der schon mit dem LASK 2007 und St. Pölten 2016 den Aufstieg schaffte, hatte den Sprung in die neue Zwölferliga als klares Ziel ausgegeben.

Vom dritten Platz ins Frühjahr gestartet, legte Wacker im neuen Jahr einen Lauf hin. Zehn Siege stehen 2018 neben einem Unentschieden gegen Hartberg und einer Niederlage in Kapfenberg zu Buche. Vier Runden vor Saisonende hat Wacker neun Punkte Vorsprung auf den noch lizenzlosen Zweiten Hartberg, auf Ried sind es zehn.

Stamm der Mannschaft soll bleiben

Wie General Manager Alfred Hörtnagl erklärte, werde der Verein für die kommende Saison fünf bis sechs Positionen neu besetzen. Man werde aber mit dem Stamm der Mannschaft planen: „Das haben sich die Spieler auch verdient.“ Diese Woche wurden die Verträge mit Kapitän Christoph Freitag und Außenverteidiger Michael Schimpelsberger verlängert. Das anvisierte Budget soll sich bei rund sechs Millionen Euro einpendeln. Hörtnagl sprach vom kleinsten Budget aller Bundesligisten.

Die Altlasten sollen bis Sommer 2019 abgebaut sein. Insgesamt sind die Ambitionen der Innsbrucker groß. In dem im Jänner präsentierten „Zukunftsprogramm“ heißt es in den langfristigen Zielen: „Europacup nach Tirol zurückholen“.

Zum Aufstieg genügt vermutlich sogar Platz drei

Vorerst heißt der Gegner aber Ried. Die Innviertler wollen im Tivoli-Stadion den Partycrasher geben. Unter Interimscoach Thomas Weissenböck schrieben sie zuletzt vier Siege in Serie an und erarbeiteten sich ihrerseits wieder gute Chancen auf ein Bundesliga-Comeback.

Sendungshinweis:

Wacker Innsbruck - Ried

ORF Sport +, 20.30 Uhr

Sollte Hartberg die Lizenz für die höchste Spielklasse verwehrt bleiben, würde dafür schon der dritte Platz reichen. Der Vierte Wiener Neustadt hat drei Punkte Rückstand auf Ried.

Das Spiel wird live in ORF Sport + übertragen. Anpfiff ist um 20.30 Uhar.