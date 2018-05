Frau von vier Männern vergewaltigt

Eine 27-jährige Frau soll im Südtiroler Welschnofen Opfer einer brutalen Gruppenvergewaltigung geworden sein. Nach ihrer Anzeige forschte die Polizei die Tatverdächtigen aus und nahm sie fest.

Die Tat hat sich in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai in einer Wohnung in Welschnofen im Eggental ereignet. Dorthin hatte ein Mann aus dem Kosovo die Frau aus Nigeria gebracht, die in Südtirol als Gelegenheitsprostituierte arbeitet. Die Frau hatte mit dem Kosovaren eine entsprechende Dienstleistung vereinbart, hieß es seitens der Polizei.

Doch in der Wohnung traf die Frau auf weitere drei Mitbewohner des Mannes, die ebenfalls aus dem Kosovo stammen. Die vier Männer hätten sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen, immer wieder, für mehrere Stunden, erzählte die Frau der Polizei. Außerdem sei sie geschlagen und bedroht worden, die Männer hätten ihr das Handy abgenommen und sie zudem daran gehindert, die Wohnung zu verlassen.

Polizei stellt Handys sicher

Erst in den Morgenstunden habe sich die Frau davonschleichen können. Per Anhalter sei sie nach Bozen gefahren, ein Autofahrer habe sie direkt zur Polizei gebracht. Aufgrund der detaillierten Hinweise der Frau konnten die Beamten rasch Beweise sicherstellen: In der Wohnung der Tatverdächtigen fanden sie das Handy der Frau, außerdem stellten sie auf den Mobiltelefonen der mutmaßlichen Täter Nacktfotos der Frau sicher. Auch die medizinische Untersuchung unterstützte die Darstellung der Frau.

Daraufhin wurden die vier Männer unter dem Tatverdacht der Gruppenvergewaltigung, der Freiheitsberaubung und des Raubes festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Die Täter leben in verschiedenen norditalienischen Provinzen und waren als Arbeiter auf einer Baustelle in Welschnofen tätig.