Kletterin nach Absturz schwer verletzt

Eine 32-jährige Deutsche ist am Dienstag im Klettersteig „Stopselzieher“ auf der Tiroler Seite der Zugspitze auf einen Felsvorsprung abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie hatte sich vom Sicherungsseil aushängen müssen.

Der Mittelteil des Klettersteigs war mit Schnee bedeckt, deshalb mussten sich die Deutsche und ihr Ehemann vom Sicherungsseil aushängen, so die Polizei am Mittwoch.

Rund fünf Meter abgestürzt

Die 32-Jährige war am frühen Nachmittag gemeinsam mit ihrem 33-jährigen Ehemann zunächst zur Wiener Neustädter Hütte aufgestiegen. Dort stieg das Paar in den „Stopselzieher“ ein, der zum Gipfelbereich der Zugspitze führt. Nachdem sich die beiden vom Sicherungsseil ausgehängt hatten, stiegen sie ohne Sicherung weiter auf. Dabei dürfte die Frau das Gleichgewicht verloren haben und stürzte in der Folge rund fünf Meter ab. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen. Ihr Ehemann blieb unverletzt.