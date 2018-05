Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen

In Tirol hat es am Dienstag mehrere schwere Unfälle gegeben. In Stams und St. Johann kollidierten je zwei Fahrzeuge frontal miteinander. In Innsbruck wurden ein Motorrad- und ein Radfahrer schwer verletzt.

Bei einem riskanten Überholmanöver stießen in Stams auf der Tiroler Straße zwei Pkws frontal zusammen. Ein 75-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw einen Lkw überholen und übersah dabei offensichtlich ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 27-jährigen Einheimischen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge auf den angrenzenden Radweg geschleudert. Der Pkw der jungen Frau überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Alle drei Personen mussten zum Teil schwer verletzt in die Klinik bzw. ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

Auch in St. Johann kollidierten an einer Kreuzung zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Hier wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.

Motorradfahrer und Radfahrer übersehen

In Innsbruck kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 65-jähriger Mann musste sein Fahrrad in der Museumstraße anhalten, da Fahrzeuge auf den Fahrradstreifen auswichen, um einem Rettungswagen Platz zu machen. Ein 39-jähriger Mann aus dem Irak fuhr auf das Fahrrad des 65-Jährigen auf. Dabei wurde der Mann über den Lenker auf den Boden geschleudert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in die Klinik eingeliefert.

Ebenfalls schwerer verletzt haben dürfte sich ein Motoradfahrer, der am Dienstagabend in der Kranebitter Alle von einem Pkw-Lenker übersehen worden war. Beim Abbiegen kollidierte ein 39-jähriger Deutscher mit dem Motorrad. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt, die beiden Fahrzeuge schwer beschädigt.