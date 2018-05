Bombe und Blindgänger entschärft

Gleich zwei Mal musste am Dienstag in Tirol der Entminungsdienst ans Werk. In Ranggen wurde eine große Fliegerbombe freigelegt. Im Zahmen Kaiser bei Ebbs entdeckte ein Wanderer einen Blindgänger.

zeitungsfoto.at

Bei Grabungsarbeiten in Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Dienstag ein 250 Kilogramm schwerer amerikanischer Fliegerbombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Spezialisten des Entminungsdienstes des Bundesheeres errichteten laut Polizei einen Sperrkreis von 500 Metern und entschärften die Bombe.

zeitungsfoto.at

Ebenfalls am Dienstag meldete sich ein Wanderer bei der Polizei Kufstein, ein Kriegsrelikt im Bereich der vorderen Steingrube im Zahmen Kaiser bei Ebbs (Bezirk Kufstein) gefunden zu haben. Die Beamten des Entminungsdienstes konnten schließlich einen Blindgänger einer Sprenggranate lokalisieren. Für die Sprengung der Granate mussten die umliegenden Wanderwege gesperrt und abgesichert werden.