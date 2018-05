Mit Eisenstange auf Ehefrau eingeschlagen

Ein 52-jähriger Syrer ist am Montag in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) mit einer Eisenstange auf offener Straße auf seine 40-jährige Ehefrau losgegangen. Diese wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert wetrden.

Der Mann schlug mehrmals auf die Frau ein, bevor Passanten ihn von weiteren Schlägen abhalten konnten, teilte die Polizei mit. Zuvor war es in der Wohnung des Ehepaars zu einem Streit gekommen, woraufhin die Frau auf die Straße flüchtete.

Die 40-jährige Syrerin wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Ihr Ehemann wurde festgenommen. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt und noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es.