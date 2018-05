Immer mehr Inder besuchen Tirol

Mit 1,3 Milliarden Einwohnern gilt Indien als einer der wichtigsten Hoffnungsmärkte im Tiroler Tourismus. Die Nächtigungszahlen sind zwar noch bescheiden, steigen aber von Jahr zu Jahr an.

In den Kristallwelten Wattens ist Indien nach Deutschland und Österreich bereits der drittwichtigste Herkunftsmarkt. 89.000 Inder besuchten im vergangenen Jahr die Kristallwelten. Der Riese ist für sie eine Sehenswürdigkeit geworden, die sie auf ihrer Europareise unbedingt sehen müssen, sagt Kristallwelten-Geschäftsführer Stefan Isser.

ORF

Man sei schon über 20 Jahre am indischen Markt tätig und habe zahlreiche Kooperation mit der indischen Reiseindustrie, berichtet Isser. Auf der anderen Seite habe auch die Filmindustrie geholfen. 1999 sei der indische Bollywood Film Chal Mere Bhai vor dem grünen Riesen gedreht worden. „Alle Inder haben gesagt, was ist das für ein exotisches Wesen in dieser wunderschönen Alpinen Landschaft, dort will ich hin“, so Isser.

Viele Inder kommen im Frühjahr nach Tirol

Die meisten Inder kommen zwischen April und Juni nach Tirol, während der heißen Monsunzeit. Sie füllen also die Betten in der Zwischensaison und sind auch sehr kauffreudig, sagt Josef Margreiter, der Geschäftsführer der Tirol Werbung. Die indischen Gäste würden mehr als das doppelte eines durchschnittlichen Sommergastes ausgeben. Sie blieben aber nur ein bis zwei Nächte, weil sie durch ganz Europa reisen.

Gemessen an den Gesamtnächtigungen haben die Inder tirolweit erst einen Anteil von 0,2 Prozent. Die Nächtigungszahlen steigen aber laufend, ebenso die Besucherzahlen in den Kristallwelten, bestätigt Geschäftsführer Stefan Isser. In Indien hätten derzeit etwa 35 Millionen Menschen das Budget für eine Auslandsreise, bis 2020 soll diese Zahl auf 50 Millionen wachsen. Österreich sei gut am Markt positioniert und man gehe von einem weiteren Wachstum aus, so Isser. Für heuer rechnen die Kristallwelten mit 100.000 Besuchern aus Indien.

Tirol nach Wien bei Indern auf Platz zwei

In den letzten zehn Jahren sind in Tirol die Ankünfte indischer Gäste um 209 Prozent gestiegen, die Nächtigungen um 203 Prozent. Fast alle indischen Gäste besuchen Tirol in der Sommersaison, nur 14 Prozent kommen in der Wintersaison. Hinter Wien ist Tirol bei den indischen Gästen die zweitbeliebteste österreichische Destination. Der indische Gast gibt an einem Tag im Durchschnitt 263 Euro pro Tag aus. Alle Tirol-Gäste geben im Mittel 101 Euro pro Tag aus.