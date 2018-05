Erste Betriebstagesmutter in Tirol

Ein Hotel in Mieming ist der erste Betrieb in Tirol mit einer eigenen Tagesmutter. Die Vereinbarkeit von einem Beruf mit unregelmäßigen Diensten und Familie gelinge so besser, zeigte dort die Erfahrung. Das Modell könnte Vorbild für andere Betriebe sein.

Die unregelmäßigen Arbeitszeiten und Dienste auch am Wochenende waren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern immer wieder ein Problem, berichtet Hotelier Franz-Josef Pirktl aus der Vergangenheit. 50 der 250 Mitarbeiter im Hotel Schwarz in Mieming sind Eltern.

Flexible Betreuunngszeiten

Seit fast einem Jahr gibt es für Betriebstagesmütter/-väter auch eine Förderung vom Land. „Der Vorteil ist, dass man flexibel auf die Arbeitszeiten und die Anforderungen der Mütter eingehen kann. Das ermöglicht das Modell.“ Die Betriebstagesmutter könne bei Bedarf von 7.00 bis 19.00 Uhr da sein. „Das kommt den verschiedenen Stelle, die wir anbieten bei uns im Betrieb, sehr entgegen“, schildert der Hotelier.

ORF

Maßnahme hält Mitarbeiter im Betrieb

Im Hotel Schwarz zahlen die Eltern nur 1,50 Euro pro Stunde für die Kinderbetreuung, den Rest übernimmt der Betrieb. Die Initiative habe sich gelohnt, sagt Hotelier Pirktl: „Wir schaffen es dadurch, dass wir die Mitarbeiter bei uns im Betrieb halten können und dass wir den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten können, nach der Karenz wieder in das Berufsleben einzusteigen.“

Zusammenarbeit von mehreren Betrieben möglich

Umgesetzt hat diese Form der Kinderbetreuung bis jetzt in Tirol nur ein Betrieb. Das Modell müsse vielleicht bekannter gemacht werden, meint Gertrud Larcher vom Verein Aktion Tagesmütter des katholischen Familienverbands in Tirol. „Ich denke, es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass sich kleine Betriebe zusammen tun und so ein Projekt starten“, schlägt sie vor. Als Voraussetzungen brauche es zwei zusammenhängende Räume von einer gewissen Größe, eine Sanitärzelle sowie eine Küche.