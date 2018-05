Opfer erkannte Täter nach Bedrohung wieder

In Innsbruck ist ein Verdächtiger festgenommen worden, der am Samstag sein Opfer zur Mittagszeit in einer Unterführung mit einer Pistole bedroht und dabei auch abgedrückt haben soll. Der 16-Jährige ist nicht geständig. Nach einem weiteren Verdächtigen wird noch gesucht.

Samstagmittag wurde in Innsbruck einem 27-jährigem Mann in der Dreiheiligenstraße ein dreistelliger Eurobetrag entrissen. Als das Opfer den unbekannten Mann verfolgte, zog dieser eine Pistole und drückte ab, ein Schuss löste sich allerdings nicht - mehr dazu in Geld entrissen und mit Waffe bedroht.

Opfer erkannte Täter in der Stadt

Das Opfer hat den Verdächtigen dann in Innsbruck wiedererkannt. Es handelt sich um einen 16-jährigen Somalier. Er wurde festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am Montag in die Justizanstalt Innsbruck gebracht, Dienstagvormittag wurde die Untersuchungshaft über ihn verhängt.

Der Jugendliche bestreitet die Tat. Die Waffe konnten die Polizisten bis jetzt nicht sicherstellen. Deshalb ist unklar, ob es sich um eine echte Pistole gehandelt hat.

Gesucht wird jetzt auch nach einem weiteren, möglichen Beteiligten. Denn während der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass noch ein weiterer Mann an der Tat beteiligt gewesen sein dürfte.