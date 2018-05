Wohnen und Verkehr bei Regierungsklausur

Bei der Klausur der Landesregierung am Dienstag und Mittwoch in Innsbruck werden Wohnen und Verkehr zentrale Themen sein. Es wird darüber diskutiert werden, wie das Wohnen günstiger und der Transit-Verkehr verringert werden kann.

Die teuren Wohnungen sind in Tirol Dauerthema - mehr dazu in Hauspreise in wenigen Jahren fast verdoppelt. Auch im Gemeinderatswahlkampf in Innsbruck wurden daher Maßnahmen für leistbares Wohnen diskutiert - mehr dazu in Innsbruck: Dauerthema leistbares Wohnen.

Bei der ersten Klausur der schwarz-grünen Landesregierung nach der Landtagswahl wird darüber diskutiert, wie Bauland mobilisiert werden kann. Thema werden auch befristete Widmungen sein, die es bereits in Vorarlberg gibt - mehr dazu in Neue Gesetze für Grund und Boden. Weiters soll eine Leerstandserhebung sowie das Thema einer vereinheitlichten Mietzinsbeihilfe für ganz Tirol angegangen werden.

Suche nach gemeinsamer Position bei Transit

Im Mittelpunkt der Klausur in Innsbruck steht auch die Verkehrs- und Transitbelastung. Bekanntlich rollen mehr Lkws denn je über den Brenner - mehr dazu in Im ersten Quartal 50.000 Lkws mehr. So feilt schwarz-grün an einem Allparteienantrag mit einer gemeinsamen Position von Tiroler Regierungsparteien und Opposition in Richtung Wien.