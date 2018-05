Viking hat neuen Geschäftsführer

Der Gartengerätehersteller Viking mit Sitz in Langkampfen (Bezirk Kufstein) hat einen neuen Geschäftsführer. Clemens Schaller folgt Peter Pretzsch nach, der zum 30. April laut Viking auf eigenen Wunsch aus der Stihl-Gruppe ausschied.

Dies teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Pretzsch war seit 2011 Viking Geschäftsführer. Schaller studierte an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen in Deutschland Maschinenbau und promovierte an der Universität Dortmund.

Seit 1988 war er an mehreren Standorten der Robert Bosch GmbH und der BSH Hausgeräte GmbH an verantwortlicher Stelle in der Produktion tätig, hieß es. Am 1. November 2017 trat der 61-Jährige als Bereichsreferent für die Koordination von Globe Tools/China in die Stihl-Gruppe ein.

Tochter der Stihl-Gruppe

Viking produziert und vertreibt Rasenmäher, Robotermäher, Aufsitzmäher, Vertikutierer, Garten-Häcksler und Motorhacken. Seit 1992 ist der Gartengerätehersteller eine hundertprozentige Tochter der Stihl-Gruppe, die ihren Stammsitz im deutschen Waiblingen hat und in Familienbesitz ist. Ab 2019 soll Viking in den Stihl-Konzern integriert und die Produkte unter der Marke Stihl vertrieben werden. Das Tiroler Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 381 Mio. Euro. Viking beschäftigt laut eigenen Angaben 480 Mitarbeiter.

