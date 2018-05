Willi-Sieg: Platter hofft auf gute Zusammenarbeit

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hofft nach der Wahl von Georg Willi (Grüne) zum Innsbrucker Bürgermeister auf eine gute Zusammenarbeit. Die Tiroler Grünen-Chefin Ingrid Felipe spricht von einer „Sensation“.

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin sagt, der Erfolg von Willi sei eine politische Sensation die ihresgleichen suche. Willi habe den richtigen Ton getroffen und er bringe das notwendige Taktgefühl für diese Aufgabe mit. „Diesen Erfolg hat sich Georg Willi mit einer positiven Art und seiner menschlichen Ader über drei Jahrzehnte lang erarbeitet. Ich freue mich riesig für ihn und für die Innsbrucker Grünen. Sie haben möglich gemacht, was viele für unmöglich gehalten haben“.

Platter hofft auf Augenmaß bei Willi

Landeshauptmann Günther Platter gratulierte Willi zu seinem Wahlsieg. Er gehe davon aus, dass er als neuer Bürgermeister von Innsbruck die Stadt mit Bedacht und Augenmaß weiterentwickeln wird. Für das Land Tirol sei die Landeshauptstadt Innsbruck bei der Umsetzung vieler zentraler Projekte stets ein verlässlicher Partner gewesen. "Ich bin zuversichtlich, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird und erwarte mir als Landeshauptmann eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck.“

Franz Gruber von der Innsbrucker ÖVP sagt, man werde sehen, welche Rolle man in der neuen Regierung spielen werde, „das Heft liegt jetzt bei Georg Willi“. Er sei jetzt am Zug, zu Gesprächen einzuladen.

SPÖ: Hoffen auf gute Zusammenarbeit

Der Innsbrucker Stadtparteivorsitzende Helmut Buchacher gratulierte Willi ebenfalls zu seinem Sieg. Das neue Mitglied im Stadtsenat Elisabeth Mayr gab ihrer Freude auf eine gute Zusammenarbeit Ausdruck. Die beiden betonen, es liege an Willi, eine tragfähige Koalition einzugehen, die alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker mitnimmt. „Das gilt insbesondere für die große Zahl an NichtwählerInnen, die mit offener und attraktiver Stadtpolitik wieder in den demokratischen Prozess integriert werden müssen“.

Oppitz-Plörer: Kritik an ihr hängen geblieben

Willis Konkurrentin bei der Wahl, Christine Oppitz-Plörer (FI) sagt, man habe zusammen mit den Regierungskollegen in den acht Jahren unglaublich schwierige Projekte knapp eingetaktet über die Bühne gebracht. Die Kritik daran bleibe an der Chefin hängen, „deswegen war es ganz schwierig, einen Amtsbonus aufzubauen“. Sie wolle Georg Willi zum Geburtstag gratulieren und zum Geburtstagsgeschenk. „Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck zu sein ist eine leidenschaftliche und schöne Aufgabe. Ich wünsch dir viel Erfolg, ein gutes Händchen und gute Entscheidungen“.

Federspiel denkt über Gegenregierung nach

Rudi Federspiel von der FPÖ sagte, es sei kein guter Tag für Innsbruck. Die bürgerliche Mehrheit könnte jederzeit eine Regierung bilden „und dann kann der Herr Willi Bürgermeister spielen“. Es könne nicht sein, dass er von vornherein die Freiheitlichen ausgrenze, fast 11.000 Stimmen, acht Gemeinderatsmitglieder und zwei Senatsmitglieder, „das ist nicht der neue Weg“.

