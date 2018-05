Raubüberfall in Innsbrucker Gewerbegebiet

Am Sonntagnachmittag hat ein bisher unbekannter Täter im Gewerbegebiet Rossau einen Raubüberfall verübt. Der Täter betrat ein Gewerbegebäude und attackierte einen Angestellten in einem Büro mit Faustschlägen.

In weiterer Folge raubte der Täter einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag und flüchtete zu Fuß. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Laut Polizei war der Täter etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer Mütze, einem Halstuch, einer Sonnenbrille und dicken Skihandschuhen.

Raubüberfall auch am Samstag

Auch am Samstag gab es in Innsbruck einen Raubüberfall, ein 27-Jähriger wurde auf der Straße überfallen - mehr dazu in Geld entrissen und mit Waffe bedroht.