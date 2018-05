Beim Urinieren abgestürzt und schwer verletzt

Im Zillertal haben sich am Samstag zwei Personen schwer verletzt. Am späten Nachmittag verunfallte ein Motorradfahrer in Zellberg. In der Nacht auf Sonntag stürzte ein junger Deutscher beim Urinieren zehn Meter tief in eine Klamm.

Gegen 1.45 Uhr waren zwei deutsche Urlauber - 18 und 19 Jahre alt - in der Gemeinde Stummerberg am Nachhauseweg von einem Fest. Um zu urinieren, stiegen beide am Gatterberg über das Geländer einer Brücke. Dabei verlor der jüngere der beiden das Gleichgewicht und stürzte rund zehn Meter tief in die Märzenklamm ab.

Sein Begleiter stieg zu ihm ab, leistete erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Unter schwierigen Bedingungen konnte der 18-Jährige schließlich von der Bergrettung geborgen werden. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Mit Motorrad von Straße abgekommen

Bereits am späten Nachmittag musste ein Notarzthubschrauber einen in Zellberg verunglückten Motorradfahrer in die Klinik Innsbruck fliegen. Der 53-Jährige kam gegen 18.40 Uhr in Zellbergeben auf der Zillertaler Dörferstraße mit seinem Motorrad aus unbekannte Ursache über den Fahrbahn hinaus und verletzte sich dabei schwer.