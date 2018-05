Stichwahl: Wahllokale schließen um 17 Uhr

Die Innsbrucker küren heute, Sonntag, in einer Stichwahl den neuen Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt. Politinsider sehen die amtierende Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer in der Favoritenrolle, obwohl sie im ersten Wahlgang nur Zweite wurde.

Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) tritt dabei gegen den Herausforderer der Grünen, Georg Willi, an.

Willi war im ersten Wahlgang voran

Mit gut 30 Prozent der Stimmen im ersten Durchgang der Bürgermeister-Direktwahl vor zwei Wochen hat Georg Willi seine eigenen Erwartungen übertroffen. Die amtierende Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer ist damals auf 24 Prozent gekommen. Sie hat sich in der Folge als Vertreterin der bürgerlichen Mitte definiert und sieht damit auch das Potential heute in der Stichwahl die Mehrheit zu erringen. Sie ist dabei in erster Linie auf notwendigen Stimme von ÖVP- und FPÖ-Wählern angewiesen.

Wahlbeteiligung als mitentscheidender Faktor

Ob Oppitz-Plörer wieder gewählt wird oder es mit Willi erstmals einen grünen Bürgermeister in einer Landeshauptstadt geben wird, wird auch von der Wahlbeteiligung abhängen. Je geringer die Wahlbeteiligung, desto größer die Chancen für Willi, glauben Analysten. Weil man davon ausgeht, dass viele Willi-Wähler auch diesmal wieder zu den Urnen schreiten. Im ersten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung bei knapp über 50 Prozent. Bei der Stichwahl vor sechs Jahren machten rund 44 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht gebrauch.

Deutlich weniger Wahlkarten beantragt

Die Entscheidung zwischen den beiden liegt bei den gut 104.000 Wahlberechtigten, darunter sind auch die in Innsbruck lebenden EU-Bürger mit Hauptwohnsitz. Für die heutige Stichwahl haben etwas mehr als 6.100 Bürger eine Wahlkarte beantragt. Deutlich weniger als für den Urnengang vor zwei Wochen. Damals hat nur die Hälfte der Wahlberechtigten eine Stimme abgegeben.

Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Voraussichtlich gegen 19.00 Uhr präsentiert die Wahlbehörde dann das Ergebnis. Sprengelresultate werden davor nicht veröffentlicht.

