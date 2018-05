Geld entrissen und mit Waffe bedroht

In Innsbruck ist am Samstagvormittag ein 27-jähriger Mann in einer Unterführung überfallen worden. Im Zuge der Verfolgung des Täters zog dieser eine Waffe und bedrohte den 27-Jährigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Gegen 11.00 Uhr hantierte das spätere Opfer in einer Unterführung der Dreiheiligen Straße mit seiner Geldtasche. Plötzlich erschien ein Unbekannter, entriss dem Mann einen dreistelligen Eurobetrag und flüchtete. Der 27-Jährige nahm die Verfolgung auf und holte den Täter ein. Dieser zog eine Pistole und drückte ab – es löste sich allerdings kein Schuss. Im Anschluss gelang dem Täter die Flucht. Auch eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb ergebnislos.

zeitungsfoto.at

So wird der Täter beschrieben

Der Flüchtige soll etwa 25 Jahre alt sein, dunkle Hautfarbe und gepflegte kurz geschnittene Haare haben. Bekleidet war er mit einer grauschwarzen Jacke und einem hellem T-Shirt. Er trug eine auffällige goldene Halskette. Ob es sich bei der mitgeführten Pistole um eine Attrappe oder eine echte Waffe gehandelt hatte, steht nicht fest.