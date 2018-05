Mayr zieht statt Heisz in Stadtsenat

Nach dem Wahldebakel bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl hat die SPÖ jetzt erste personelle Konsequenzen gezogen. In den Stadtsenat wird weder Spitzenkandidatin Irene Heisz noch Stadtpartei-Chef Helmut Buchacher einziehen.

Stadträtin für die SPÖ wird in Zukunft die Nummer drei auf der Kandidatenliste Elisabeth Mayr. Das hat der Parteivorstand mit großer Mehrheit am Mittwochabend beschlossen. Es ist dies offenbar doch der Versuch eines Neustarts bei der Innsbrucker SPÖ nach den neuerlichen deutlichen Verlusten bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck. Gerade noch zehn Prozent konnten die Sozialdemokraten erreichen und damit einen Sitz im Stadtsenat, also der Stadtregierung erreichen.

SPÖ

Von Beginn an schwerer Stand für Heisz

Unmittelbar nach der Wahl war Spitzenkandidatin Irene Heisz noch davon ausgegangen, dass sie als Stadträtin dort Platz nehmen wird - mehr dazu in SPÖ: Keine Änderung an der Parteispitze. Allerdings hatte es auch parteiinterne Kritik und Rücktrittsforderungen in ihre Richtung gegeben. Die Polit-Quereinsteigerin und Journalistin hatte schon bei ihrer Kür zur Spitzenkandidatin in Innsbruck einen schweren Stand gehabt.

Statt Heisz soll jetzt Elisabeth Mayr, bislang Geschäftsführerin im Gemeinderatsklub, als neue Frontfrau der Innsbrucker SPÖ installiert werden.

