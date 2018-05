Hauspreise in wenigen Jahren fast verdoppelt

Im Durchschnitt kostet ein Einfamilienhaus in Tirol 474.350 Euro. Nach Auswertung des Immobilienmaklers RE/MAX legten die Preise für ein Einfamilienhaus in den Bezirken Kitzbühel und Innsbruck in nur fünf Jahren um 88 Prozent zu.

Die Preise stiegen in Tirol seit dem letzten Jahr um 16 Prozent, das ist die höchste Preissteigerungsrate bei Einfamilienhäusern in ganz Österreich. Besonders groß ist der Preissprung vor allem wegen Kitzbühel und Innsbruck. Dort kosten Einfamilienhäuser um 88 bzw 87 Prozent mehr als vor fünf Jahren.

Während ein typisches Einfamilienhaus in Tirol 474.350 Euro und in Österreich 225.819 Euro kostete, lag nach RE/MAX-Angaben im Bezirk Kitzbühel alleine die Wertsteigerung der Einfamilienhäuser von 2016 auf 2017 bei 257.818 Euro. Der Verkaufswert selbst lag dann im Schnitt bei 1,32 Mio. Euro.

ORF

Durchschnittlich sind Tiroler Einfamilienhäuser 40,8 Prozent teurer als vor fünf Jahren. Diese hohen Preise ziehen sich durch alle Bezirke. Mit Ausnahme von Osttirol sind Einfamilienhäuser in den Tiroler Bezirken überall teurer als durchschnittlich in Österreich.

Einfamilienhaus oder Wohnsiedlung?

Dabei kostete jedes vierte Einfamilienhaus weniger als 497.500 Euro, ein Viertel lag aber bei über 2,07 Mio. Euro. Um diesen Wert könnte man sich im Südburgenland übrigens eine Siedlung mit 24 Einfamilienhäusern kaufen.

RE/MAX

Teuerste Landeshauptstadt Innsbruck

Innsbruck ist als Landeshauptstadt bei den Einfamilienhäusern nur mehr halb so teuer wie der Bezirk Kitzbühel und trotzdem die teuerste Stadt in Österreich. Der typische Einfamilienhauspreis in Innsbruck lag 2017 bei 752.929 Euro bzw um 183.000 Euro über dem Vorjahr und um 49.000 Euro über dem bisherigen All-Time-High von 2015.

