Drei Südtiroler Skitourengeher erfroren

In der Nacht auf Montag sind im Kanton Wallis in der Schweiz sechs Skitourengeher erfroren. Drei davon stammten aus Bozen. Die erfahrenen Alpinisten wurden offensichtlich Opfer einer Verkettung von Unglücken.

Noch sind die Umstände nicht ganz geklärt, die zur Bergtragödie in der Schweiz geführt haben. Fest steht, dass die erfahrenen Alpinisten am Sonntag in der Schweizer Region Pigne d`Arolla unterwegs waren, als eine Schlechtwetterfront sie überraschte. Dichter Nebel und Windböen bis zu 100 km/h brachten die Gruppe in eine verzweifelte Lage. Der Bergführer, ein im Tessin lebender Italiener, war alleine aufgebrochen um Hilfe zu holen. Er verunglückte dabei tödlich.

SRF

Der verunglückte Bergführer, war der einzige, der ein GPS-Gerät bei sich hatte. Handyempfang gibt es in diesem Gebiet keinen. Allein auf sich gestellt war die 14-köpfige Gruppe gezwungen, die Nacht auf über 3.200 Metern Höhe im Freien zu verbringen.

Sechs Alpinisten erfroren

In den Morgenstunden sind gleich sieben Helikopter der Schweizer Bergrettung in das Unglücksgebiet geflogen. Sechs Alpinisten haben die Nacht in der Kälte aber nicht überlebt, darunter die drei Südtiroler. Die Schweizer Behörden haben am Mittwoch die Genehmigung zur Rückführung der Leichen nach Italien erteilt. Dies wird erst in einigen Tagen erfolgen.