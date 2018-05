Zwei Verletzte nach Beziehungsstreit

Ein Beziehungsstreit zwischen einer Bulgarin und einem Deutschen hat in der Nacht auf Mittwoch in einer Ferienwohnung in Achenkirch mit Verletzten geendet. Die Frau hat ein gebrochenes Nasenbein, der Mann Schnittverletzungen.

Um Mitternacht ist es zwischen der 35-jährigen Frau und dem 32-jährigen Deutschen zu der tätlichen Auseinandersetzung gekommen.

Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft

Die Frau fügte dem Mann mit einem Messer eine Schnittverletzung zu, dieser brach der 35-Jährigen mit einem Faustschlag das Nasenbein. Die Bulgarin wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Deutsche wurde bei einem Arzt ambulant behandelt. Nun folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft in Innsbruck.