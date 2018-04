FC Wacker erhält Lizenz bei Aufstieg

Der FC Wacker Innsbruck hat Montagnachmittag von der Fußball-Bundesliga im Falle des Aufstieges die Lizenz erhalten. Das hat der Senat 5 der Bundesliga entschieden. Derzeit ist FC Wacker Tabellenführer der Fußball-Erste-Liga.

Der FC Wacker plant mit einem Budget von etwas mehr als sechs Millionen Euro den Aufstieg. Tabellenzweiter TSV Hartberg will ebenfalls aufsteigen. Den Steirern wurde allerdings in diesem ersten Anlauf die Lizenz verweigert - aus rechtlichen, infrastrukturellen und finanziellen Gründen, wie es in der Begründung heißt.

Lizenz mit Auflagen

Der FC Wacker Innsbruck hat am Montag in der 1. Instanz die Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison erhalten. Allerdings ist diese auch heuer wieder mit einer Auflage verbunden. Der Klub muss weiterhin alle drei Monate einen aktuellen Wirtschaftsbericht an die Liga abliefern.

Wacker-Präsident Gerhard Stocker ist erleichtert, dass es mit der Lizenz im ersten Anlauf geklappt hat. „Weil das alles schon eine riesen Arbeit war. Aber wir haben schon schlüssig präsentieren können, dass die Zukunft vom Wacker eine gute sein wird“, sagte Stocker nach der Bekanntgabe gegenüber dem ORF Tirol.

WSG Wattens erhält Lizenz für Zweitliga

Schafft der FC Wacker den Bundeliga-Aufstieg, dann würden die Wacker-Amateure künftig in der neuen zweiten Liga spielen. Diesem Antrag der Innsbrucker hat die Bundesliga zugestimmt.

Einer der 15 Gegner der Wacker Amateure wäre dann sie WSG Swarovski Wattens. Wattens erhielt am Montag die Zweitliga-Lizenz ebenfalls im ersten Anlauf, allerdings ohne Auflagen.