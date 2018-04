Urlaub am Bauernhof boomt

Urlaub am Bauernhof wurde erstmals 1984 offiziell angeboten. Inzwischen ist es seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell. In Wattens hat am Freitag die Bundestagung der Mitglieder von Urlaub am Bauernhof stattgefunden.

Insgesamt sind 340 Bauernhöfe Mitglieder der Vereinigung in Tirol. Österreichweit gibt es 2.200 Bauernhöfe, die Urlaubsunterkünfte anbieten. Die Freude über eine gute Buchungslage ist groß. Durchschnittlich sind im Jahr die Zimmer 128 mal belegt.

Bundesobmann Johann Hörtnagl, selbst Vermieter in Oberperfuss, glaubt einige Gründe für den Erfolg zu kennen. „Wenn ich an die Urlauber aus Großstädten wie Berlin oder Hamburg denke, die mitten in der Stadt leben und eventuell gar nicht wirklich wissen wie das Gemüse wächst - die sind von einem Urlaub am Bauernhof absolut begeistert. Hier kann man live erleben, wie Nahrung erzeugt und wie die Arbeit auf den Höfen gemacht wird.“

Motivationen für Urlaub am Bauernhof

Zahlreiche Höfe in Tirol spezialisieren sich inzwischen, z.B. auf Barrierefreiheit. Auch Almhütten sind im Verband mit dabei. Gastfreundlich und Botschafter der bäuerlichen Welt zu sein, das seien Erfolgsgaranten, sagt Johann Hörtnagl. Die Gästeschicht sei vielfältig, von Familien mit Kindern bis hin zu erholungssuchenden Paaren, die die absolute Ruhe suchen, ergänzt der Bundesobmann.

Mit der Zeit gehen und am Ball bleiben

In Zukunft will sich der Verband der digitalen Konkurrenz stellen. Die Website der Anbieter wurde gerade erneuert. Eine Maßnahme, um auf allen Suchmaschinen gut positioniert zu sein. Für Urlaub-am-Bauernhof-Anbieter würden auch häufig Weiterbildungen im Bereich Online-Vermarktung angeboten.

Link: