Tiroler Fußballclubs siegen weiter

Wacker Innsbruck hat am Freitag in der Sky Go Erste Liga mit Erfolg seine Aufstiegsambitionen untermauert. Der Tabellenführer entschied das West-Derby bei Austria Lustenau mit 2:1 für sich. Wattens siegte gegen Wien mit 2:0.

Innsbruck war mit acht Siegen ins Frühjahr gestartet, hatte zuletzt aber zweimal nicht gewonnen. Nun kehrte die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher dank einer starken zweiten Hälfte wieder auf die Siegerstraße zurück.

Die Vorarlberger bestimmten das Spiel in den ersten 45 Minuten und der Brasilianer Paulo Victor brauchte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nach der Pause legten die Innsbrucker allerdings kräftig zu. Der Tabellenführer übernahm das Kommando und kam durch Albert Vallci per Kopf nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich. Im Finish sorgte Daniele Gabriele für den Siegtreffer.

Auch Wattens siegte im Heimspiel gegen Wien

In Wattens ist der FAC weiter ein gern gesehener Gast. Die Heimischen besiegten das Schlusslicht mit 2:0 und sind zu Hause gegen die Wiener weiter seit Juli 2016 ungeschlagen.